Украинская легкоатлетка Князева-Миненко будет выступать за Израиль
16:00, 13 июня 2013Спорт
950
Спортсменка Анна Князева-Миненко, занявшая четвертое место на олимпиаде в Лондоне, будет выступать за сборную Израиля.
Анна Князева-Миненко сменила гражданство / Фото : novostiua.net
Украинская легкоатлетка (тройной прыжок) Анна Князева-Миненко получила разрешение от Федерации легкой атлетики Украины, и теперь будет представлять на соревнованиях Израиль, сообщает newsru.co.il.
Спортсменка вышла замуж за израильского десятиборца Анатолия Миненко, и получила израильское гражданство.
На олимпиаде в Лондоне Анна Князева заняла четвертое место с результатом 14,56 м. Третье место заняла украинка Ольга Саладуха (14,79).
Личный рекорд Анны Князевой в тройном прыжке – 14,71 м.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter