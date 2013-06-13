Украинская легкоатлетка Князева-Миненко будет выступать за Израиль

16:00, 13 июня 2013
Спорт
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Спортсменка Анна Князева-Миненко, занявшая четвертое место на олимпиаде в Лондоне, будет выступать за сборную Израиля.

Анна Князева-Миненко сменила гражданство / Фото : novostiua.net

Украинская легкоатлетка (тройной прыжок) Анна Князева-Миненко получила разрешение от Федерации легкой атлетики Украины, и теперь будет представлять на соревнованиях Израиль, сообщает newsru.co.il.

Спортсменка вышла замуж за израильского десятиборца Анатолия Миненко, и получила израильское гражданство.

На олимпиаде в Лондоне Анна Князева заняла четвертое место с результатом 14,56 м. Третье место заняла украинка Ольга Саладуха (14,79).

Личный рекорд Анны Князевой в тройном прыжке – 14,71 м.

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