Украинская легкоатлетка Князева-Миненко будет выступать за Израиль

Украинская легкоатлетка (тройной прыжок) Анна Князева-Миненко получила разрешение от Федерации легкой атлетики Украины, и теперь будет представлять на соревнованиях Израиль, сообщает newsru.co.il.

Спортсменка вышла замуж за израильского десятиборца Анатолия Миненко, и получила израильское гражданство.

На олимпиаде в Лондоне Анна Князева заняла четвертое место с результатом 14,56 м. Третье место заняла украинка Ольга Саладуха (14,79).

Личный рекорд Анны Князевой в тройном прыжке – 14,71 м.