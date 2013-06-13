Таврия уволила Лужного
14:25, 13 июня 2013Спорт
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Учредители «Таврии» приняли решение не продолжать дальнейшее сотрудничество с главным тренером Олегом Лужным.
Олег Лужный уволен из Таврии
Сегодня на встрече в Киеве руководство клуба официально объявило тренеру о своем решении. Таким образом, Олег Лужный с сегодняшнего дня больше не является главным тренером «Таврии», - сообщает сайт сиферопольского клуба.
Напомним, что Олег Лужный был назначен главным тренером «Таврии» 4 июня 2012 года. По итогам года работы, подопечные Лужного заняли одиннадцатое место в турнирной таблице, которое является худшим за последние 10 лет в истории клуба.
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