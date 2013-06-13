Украинские пловцы завоевали три медали на турнире в Барселоне

Украинские пловцы завоевали три медали на втором этапе международного турнира «Маре Нострум-2013», который завершился 12 июня поздно вечером в Барселоне (Испания).

Как сообщили УНИАН в Федерации плавания Украины, Дарина Зевина завоевала «золото», проплыв дистанцию 200 метров на спине с результатом 2 мин. 09.59 сек. Это уже вторая золотая медаль спортсменки на этих международных соревнованиях. На первом этапе «Маре-Нострум-2013», который завершился 9 июня, пловчиха также стала первой в аналогичной дисциплине. Тогда она проплыла 200-метровку на спине с результатом 2 мин. 09.05 сек.

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В мужской сборной отличный результат показал Сергей Фролов, который завоевал серебряную медаль. Он преодолел 1500 метров вольным стилем с результатом 15 мин. 06.93 сек. «Серебро» выиграл также и Максим Шемберов, преодолев 400-метровую дистанцию комплексным плаванием с результатом 4 мин. 20.42 сек.

«Наши спортсмены показали очень хорошие результаты, благодаря которым удалось завоевать призовые места, - сказал главный тренер украинской сборной по плаванию Андрей Сердинов. – Это лишний раз свидетельствует о том, что команда уже сейчас достаточно подготовлена к чемпионату мира, который в этом году как раз пройдет в Барселоне».

Заключительный третий этап международной серии «Маре Нострум» состоится во французском городе Кан-ан-Руссийон 15 июня.