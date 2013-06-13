Бразильцы отпустили Фернандо в Шахтер

Президент бразильского футбольного клуба «Гремио» Фабио Кофф заявил, что Фернандо стал игроком донецкого «Шахтера», передает сайт sport.ua.

Он заявил: «Мы получили сообщение от итальянского «Наполи», что они больше не заинтересованы в игроке, поэтому могу сообщить: Фернандо – игрок «Шахтера».

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Сам игрок также прокомментировал свой переход: «Мне грустно расставаться с «Гремио», с болельщиками, со стадионом… Но я рад, что в этом клубе остается хороший коллектив и инфраструктура».

Ранее сообщалось, что «Гремио» принял предложение «Шахтера» еще 3 июня, но до последнего ждал решения «Наполи», который также претендовал на игрока. Но неаполитанцы сделали свой выбор в пользу другого игрока. «Горнякам» бразилец обойдется в 13 млн евро.