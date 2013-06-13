Месси обвинили в налоговых махинациях на сумму 4 миллиона евро

Представитель департамента прокуратуры Каталонии, занимающегося налоговыми нарушениями, заявил, что Месси задолжал налоговым органам Испании около 4 миллионов евро, сообщает Еuronews.

25-летний нападающий "Барселоны", будто бы не уплатил налог на доходы, которые он получил за продажу рекламных прав в период с 2007 по 2009 год.

Однако главным виновником этой ситуации называют Хорхе Месси, который использовал для заключения договоров компании за пределами Испании: в Белизе и Уругвае.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 года аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси четвертый раз назван Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим игроком планеты по итогам года.