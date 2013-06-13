Месси обвинили в налоговых махинациях на сумму 4 миллиона евро
09:34, 13 июня 2013Спорт
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Лучшего футболиста мира аргентинеца Лионеля Месси и его отца Хорхе обвинили в уклонении от уплаты налогов.
Месси обвинили в уклонении от уплаты налогов / Фото: CheFootball с Facebook
Представитель департамента прокуратуры Каталонии, занимающегося налоговыми нарушениями, заявил, что Месси задолжал налоговым органам Испании около 4 миллионов евро, сообщает Еuronews.
25-летний нападающий "Барселоны", будто бы не уплатил налог на доходы, которые он получил за продажу рекламных прав в период с 2007 по 2009 год.
Однако главным виновником этой ситуации называют Хорхе Месси, который использовал для заключения договоров компании за пределами Испании: в Белизе и Уругвае.
Как сообщал УНИАН, в январе 2013 года аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси четвертый раз назван Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим игроком планеты по итогам года.
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