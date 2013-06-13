У ФК "Ворскла" новый главный тренер

Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, помогать новому наставнику в команде будут Анатолий Момот и два приглашенных специалиста - тренер по физподготовке Владимир Деуль и руководитель комплексной научной группы Вадим Лазоренко.

«Сачко — легенда клуба, он забил, возможно, самый важный гол в истории клуба. Мы последовательно воплощаем политику продвижения своих игроков, своих тренеров в команде», — отметил О.Бабаев.

Справка УНИАН. До последнего времени Сачко работал ассистентом главного тренера «Ворсклы» Свистуна, который в конце августа 2012 года принял команду от Вадима Евтушенко, ушедшего в отставку. По окончании сезона Свистун вернется в молодежную команду, где работал до этого.

Сачко заработал славу нападающего, выступая за луцкую «Волынь» и полтавскую «Ворсклу». Перед тем как начать профессионально заниматься футболом Сачко до 23-х лет работал милиционером.