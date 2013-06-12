Спортсменка из Австралии отправилась вплавь из Кубы в США

Отплытие Х.Маккардел состоялось в 10.15 по местному времени (17.15 по киевскому времени) от причала международного морского клуба Marina Hemingway на западе Гаваны. К месту старта пловчиха прибыла в роскошном открытом розовом лимузине 50-х годов. Она выпила энергетический напиток, нанесла на тело специальный защитный крем, помахала рукой сопровождающим и вошла в воду. Спортсменке предстоит преодолеть более 160 километров (для чего ей понадобится около 60 часов), чтобы установить мировой рекорд беспрерывного плавания в открытой воде. В ночь с пятницы на субботу Х.Маккардел намерена финишировать на побережье недалеко от Майями в штате Флорида (США).

Об этом сообщают РИА Новости.

Как рассказала накануне 28-летняя пловчиха, к заплыву она готовилась вместе с мужем в течение девяти с половиной месяцев, еженедельно проплывая от 60 до 90 километров. Во время марафона она не намерена использовать специальный неопреновый костюм, предохраняющий от переохлаждения. Х.Маккардел также отказалась от клетки для защиты от акул. Отпугивать хищников будет специальное электромагнитное поле, поддерживаемое по пути ее следования между вспомогательной яхтой и каноэ. Восстанавливать силы в процессе заплыва спортсменка будет каждый час, выпивая пол-литра энергетического напитка, который приготовил ее русский врач-диетолог на основе "сибирских рецептов". По мнению австралийки, если ей удастся воплотить задуманное, то это будет равнозначно выигрышу Кубка мира по футболу или даже достойно "золота" Олимпиады.

Проживающая в Мельбурне Х.Маккардел занимается плаванием с детства и принимает участие в соревнованиях по триатлону. Она шесть раз пересекала в одиночку Ла-Манш. С помощью заплыва из Кубы в США она намерена собрать средства, которые пойдут в фонд борьбы с раковыми заболеваниями.

Преодолеть Флоридский пролив удалось в 1997 году австралийке Сьюзен Марони, которая плыла в транспортируемой клетке, защищающей ее от акул. В прошлом году американка Дайана Найад и австралийка Пенни Пэлфри безрезультатно пытались покорить дистанцию без вспомогательных средств.