Мужская сборная Украины по гандболу лишилась шансов на попадание на ЧЕ

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра с самого начала проходила с преимуществом гостей, которые до сего дня не обеспечили себе путевку на Евро. Вместе с тем, шведы считаются одной из ведущих команд как в европейском, так и в мировом гандболе.

Скандинавы действовали гораздо мощнее и на более высоких скоростях. И уже к концу первого тайма обеспечили себе преимущество в девять голов – 7:16. После перерыва они не стали останавливаться на достигнутом, продолжая увеличивать превосходство и доведя его до итогового «+ 13» - 21:34

Лучшим игроком в составе сборной Украины в этом матче стал Андрей Васюк, забивший 6 голов.

Таким образом, украинцы с двумя набранными очками из 10 возможных досрочно, за тур до окончания отборочного турнира, лишились даже теоретических шансов на попадание в Данию, где в январе 2014 года состоится чемпионат Европы. В то же время шведы гарантировали себе место в числе участников финального турнира.

Как сообщал УНИАН, тремя днями ранее, 9 июня, лишилась шансов на попадание на чемпионат мира-2013 женская гандбольная сборная Украины.