Футбольный турнир четырех клубов Украины и России стартует 27 июня

Сегодня было официально объявлено о том, что в турнире примут участие "Зенит" (Санкт-Петербург), "Спартак" (Москва), "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев), сообщает официальный сайт ФК "Зенит".

Каждая команда сыграет по два матча с клубами из соседней страны.

За победу в каждом матче начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0. При равенстве очков при распределении мест в Объединенном турнире учитывается разница забитых и пропущенных мячей, а также количество побед. В течение игры команды могут сделать по 8 замен (по три в каждом тайме, а остальные - между таймами).

Информация о телевизионных трансляциях матчей появится позже.

Согласно расписанию, игры пройдут в следующем порядке: 27 июня «Спартак» - «Динамо», «Зенит» - «Шахтер», 30 июня «Зенит» - «Динамо», «Шахтер» - «Спартак», 3 июля «Спартак» - «Шахтер», «Динамо» - «Зенит», 6 июля «Шахтер» - «Зенит», 7 июля «Динамо» - «Спартак».