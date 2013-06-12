Украинский теннисист Стаховский проиграл во втором круге турнира в Лондоне

Как сообщает официальный сайт турнира, теннисисты играли 1 час 5 минут. Стаховский не смог реализовать ни одного из двух своих брейк-пойнтов, а его соперник сделал по брейку в каждом сете. Выполнив три эйса, Стаховский трижды ошибся на подаче. На счету Жемли пять эйсов при отстутствии ошибок на подаче.

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За выход в четвертьфинал турнира Жемля поспорит с чехом Томашем Бердыхом, который стартовал с победы над голландцем Тьемо Де Баккером – 6:1, 6:4. Чех начал свои выступления на турнире со второго круга из-за высокого рейтинга.

Как сообщал УНИАН, ранее в третий круг соревнований пробился другой украинец Александр Долгополов.