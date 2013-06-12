Теннисист Долгополов вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне

Как сообщает официальный сайт турнира, украинец, занимающий 24-е место в мировом рейтинге, был посеян организаторами турнира под 7-м номером и в первом круге соревнований не участвовал. Стартовав во втором круге, он не без труда одержал победу в трех сетах над колумбийцем, занимающим в рейтинге АТР 95-е место - 6:3, 4:6, 6:4.

Теннисисты играли 1 час 28 минут. На счету Долгополова четыре брейка, 18 эйсов и 5 двойных ошибок. Хиральдо сделал три брейка, четыре раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Благодаря этой победе украинец сравнял счет в личном противостоянии с Хиральдо – 1:1.

В четвертьфинале Долгополов сыграет с победителем матча Лукаш Росол (Чехия, 12) – Бенджамин Беккер (Германия).

Источник: http://www.lta.org.uk/fans-major-events/LTA-summer-grass-court-events/Aegon-Championships/Match-Centre/

Как сообщал УНИАН, турнир в Лондоне проходит на кортах с травяным покрытием. Он является одним из этапов подготовки к самому знаменитому в мире Уимблдонскому теннисному турниру. Помимо Долгополова, в этом турнире также участвует украинец Сергей Стаховский, который также входит в число 100 лучших игроков мира.