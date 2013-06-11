Теннисисты Марченко и Недовесов выиграли матчи турниров серии Challenger

Как сообщает официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов, в Бирмингеме Илья Марченко на двух тай-брейках одержал победу над французом Флораном Серра - 7:6, 7:6.

Поединок продолжался 1 час 43 минуты. Марченко реализовал два из пяти своих брейк-пойнтов, а Серра – два из восьми. Оба выполнили по три эйса и допустили по две двойных ошибки. Всего на счету Ильи 91 выигранное очко, у француза – 84. Благодаря этой победе украинец сравнял счет по личным встречам с Серра – 1:1.

В свою очередь в Праге Александр Недовесов встречался с чешским теннисистом Яном Мертлем. Чех изначально имел преимущество, выступая на домашнем корте. Но в упорнейшем трехсетовом поединке удачливее был украинец - 5:7, 6:4, 7:5.

Также сегодня играли два украинца и на турнире в словацком Кошице, где оба проиграли.

Иван Сергеев потерпел разгромное поражение от эквадорца Хулио Сезара Кампозано со счетом 1:6, 1:6. За 1 час 4 минуты игрового времени Сергеев реализовал один из двух своих брейк-пойнтов, на что его соперник ответил шестью брейками. Навылет теннисисты не подавали, при этом эквадорец дважды ошибся на подаче. За всю игру украинец выиграл 28 очков против 55 у Кампозано.

В свою очередь Владимир Ужиловский в матче против испанца Карлоса Гомеса-Герреры уступил со счетом 5:7, 0:6. Теннисисты играли ровно один час. Ужиловский выиграл один гейм на приеме и проиграл пять на своей подаче. На счету украинца 4 эйса и 5 двойных ошибок. Геррера навылет не подавал и трижды ошибся на подаче.