Украинский гроссмейстер завоевал бронзу на чемпионате мира по блицу

В Ханты-Мансийске (Россия) 10 июня завершились чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу, где, как стало известно сегодня, в соревнованиях по блицу бронзовую награду завоевал украинец Руслан Пономарев.

Как сообщает официальный сайт соревнований, в турнире, длившемся два дня, после первого игрового дня лидерство делили россиянин Ян Непомнящий и вьетнамец Ле Куанг Льем. Оба гроссмейстера имели в своем активе по 12 очков. Однако отрыв от конкурентов был совсем незначительным – на пол-очка от них отставал Пономарев.

В самом начале второго игрового дня в отрыв ушел Льем. Вплоть до последнего тура он сохранял преимущество в пол-очка. Однако перед последней партией вьетнамца настиг Пономарев. Но выигрыш в заключительном поединке у Сергея Мовсесяна (Армения) принес Льему победу в турнире, так как Пономарев завершил свою последнюю встречу против Габриэла Саргиссяна вничью.

Всего на пол-очка отстали от победителя россияне Александр Грищук и Непомнящий, а также Пономарев. После подсчета дополнительных показателей серебряная медаль была отдана Грищуку, бронзовая – Пономареву.

Чемпион мира по быстрым шахматам определился 8 июня, им стал Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан). Серебряную и бронзовую медали завоевали россияне – Непомнящий и Грищук соответственно.