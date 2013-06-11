Зидан попросился в помощники вероятному новому тренеру Реала

По информации источника AS, Зидан провел переговоры с Карло Анчелотти, который считается основным кандидатом на работу в «Реале», сообщает Лента.ру.

Анчелотти на данный момент возглавляет ПСЖ, но готов взяться за работу в «Реале» и сделать Зидана, игравшего под его руководством в туринском «Ювентусе», своим ассистентом.

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Ранее президент «Реала» Флорентино Перес предлагал Зидану занять пост спортивного директора, но тот отказался, якобы ссылаясь на то, что не хочет «работать в кабинете» и общаться с прессой.

Зидан выступал за «Реал» с 2001 по 2006 год, выиграв с командой чемпионат Испании и Лигу чемпионов. После завершения карьеры в 2006 году француз некоторое время был спортивным директором, а затем стал тренером одной из молодежных команд «Реала».