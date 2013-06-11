Мастера джиу-джитсу раздавил грузовик

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, многотонный грузовик буквально раздавил припаркованное на обочине авто. В результате столкновения водитель легковой машины, находившийся в автомобиле, погиб на месте. На месте ДТП работали спасатели, которые с помощью спецоборудования деблокировали тело водителя из расплющенного автомобиля.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель управления ГАИ в Черкасской области, в итоге ДТП погиб призер украинского чемпионата по бразильскому джиу-джитсу, молдавский спортсмен, 27-летний Игорь Бородин, который на тот момент находился в машине.

8 июня на Открытом Чемпионате Украины по бразильскому джиу-джитсу Бородин завоевал серебро. Команда из Молдовы как раз возвращалась домой с соревнований, но поломалась машина, и товарищи по команде отправились к ближайшей АЗС искать эвакуатор. В момент столкновения в машине находился только Бородин. По факту ДТП ГАИ Черкасской области открыло уголовное производство, следствие продолжается.