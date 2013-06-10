Кривбасс исключили из Премьер-лиги

Как сообщила пресс-служба Федерации футбола Украины, решение окончательное и обжалованию не подлежит.

"Кривбасс" потерял право выступать в премьер-лиге 31 мая в связи с несоответствием финансовым критериям. Это произошло после того, как на рабочем совещании клуба сообщили о полном прекращении его финансирования нынешними владельцами. Футболистам и работникам "Кривбасса" уже 5 месяцев не платят зарплату.

Также из-за проблем с финансированием "Кривбасс" не поехал на матч против луцкой "Волыни", который должен был состояться 26 мая. Криворожской команде засчитали техническое поражение со счетом 0:3.

4 июня клуб подал апелляцию на это решение. Там также заявили, что переговоры о дальнейшем финансировании команды еще продолжаются и могут быть завершены в ближайшее время.

В чемпионате Украины сезона 2012-2013 годов "Кривбасс" занял седьмое место.

ВВС Украины