Сборная Украины: шаг в Бразилию

Матч, прошедший 7 июня в Подгорице, был крайне важным не только для сборной Украины, но и для Черногории. Стартовую часть отборочного цикла к чемпионату мира-2014 сборная Украины провалила, а вот команде Черногории, напротив, повезло с календарем. Начав с достойной ничьей против команды Польши, они впоследствии играли против вполне посильных соперников из Молдовы и Сан-Марино, набрав максимальное количество очков. Важнейшей же, в плане дальнейших турнирных перспектив, для команды бывшей югославской республики стала победа над украинцами в Киеве – 1:0. Наконец, ничья против англичан на своем поле позволила команде сохранить ноль в графе "поражения" и стать одним из фаворитов в борьбе, если уж не за первое, то, как минимум, второе место в турнирной таблице.

Впрочем, статус фаворита черногорцы получили, скорее, авансом. Ведь команде предстоит еще сыграть с поляками и англичанами на выезде, и один-единственный "проходной" матч с молдаванами, в последний день группового турнира, может уже стать совершенно бесполезным с точки зрения турнирной борьбы. Для того, чтобы такого не случилось, команде Черногории необходимо было добывать очки в игре с украинцами. Как минимум, одно. В Подгорице это прекрасно понимали. И первый тайм местные футболисты провели образцово-показательно, не позволив гостям забить гол, имея небольшое территориальное и игровое преимущество, и добившись с помощью провокаций даже удаления с поля игрока украинской команды Романа Зозули. Но, ситуацию на поле в конкретном матче, а, в перспективе, всю ситуацию в группе в корне изменил тайм второй. Команда Михаила Фоменко преобразилась, полностью изменила игру, к чему оказались совершенно не готовы хозяева поля.

Итог – 4:0. Результат, который еще не поменял ситуацию в таблице, но способен это сделать осенью, на финише отбора.

Одним из важнейших слагаемых столь крупной победы украинцев на поле соперника, по мнению многих, стал тренерский фактор. В частности, так считает заслуженный тренер Украины и России Вячеслав Грозный.

Специалист, поработавший со многим клубами, среди которых выделяются московский "Спартак" и днепропетровский "Днепр", рассказал УНИАН: "Фоменко – системный тренер, один из лучших специалистов в Украине, у которого есть своя методика, индивидуальный подход. Своей работой в сборной он еще раз это доказал. Кроме того, он показал, что в главной команде страны нет места иностранным специалистам. У нас есть много достойных отечественных тренеров хорошего уровня. Их нужно привлекать к работе, а их труд должен достойно оплачиваться".

Касательно матча с Черногорией Грозный добавил: "Хотелось бы отметить заряженность ребят на победу, их правильный эмоциональный настрой. Никто не перегорел, вместе с тем, все четко знали, чего они хотят. Ребят даже не смутил первый тайм, который был проведен далеко не наилучшим образом. Игроки не паниковали, послушали тренера, сделали выводы. Главное, они абсолютно верно воспринимают главного тренера, прислушиваются к нему, его видению игры. Полностью перестроившись во втором тайме, они застали врасплох соперника и выиграли матч. Возможно, крупный счет не является полным отражением того, что происходило на поле, но команда поймала кураж. Это тоже сыграло свою роль. Хочу отметить, что ребята уже далеко не первый раз при новом тренере показывают и максимальный результат и игру хорошего качества. В частности, такую же картину мы наблюдали в матче с поляками в Варшаве. Это еще раз доказывает, что Фоменко находится на своем месте. Думаю у этой команды очень хорошие перспективы на попадание в Бразилию".

Пока же, до завоевания путевки в Бразилию, необходимо сделать еще минимум четыре шага. И два из них будут крайне сложными – игры с англичанами и поляками. Правда, задача немного упрощается тем, что сборная Украины проведет эти матчи на своем поле. Один из ведущих отечественных экспертов, Леонид Буряк, в отличие от Вячеслава Грозного, осторожно оценивает шансы команды: "Сейчас у ребят явно наметился прогресс. Они отлично проявили себя в последних матчах. Но я бы сказал, что это победы, скорее, эмоциональные. Кроме того, они добыты в играх с соперниками, которых наши футболисты по своему уровню могут и должны обыгрывать. Эмоции же никогда не становятся залогом успеха на долгосрочную перспективу. Они быстро уходят. К тому же, они вряд ли помогут в игре с англичанами. У тех класс будет куда повыше, чем у черногорцев и поляков. И на наши эмоции они могут хладнокровно и расчетливо ответить более высококлассной игрой. Ситуация же в турнирной таблице такова, что на ошибку права уже не осталось. Все очки, которые мы могли позволить себе потерять, мы уже потеряли. В общем, впереди предстоит еще очень сложная борьба. Перспективы, безусловно, есть. Но, прежде всего, игроки и тренеры должны сами себя морально настроить на борьбу. Меня радует то, что Михаил Фоменко сам это подчеркнул после матча с черногорцами. Если тренер это понимает, то сможет донести и до игроков".

Эмоций в последних матчах сборной Украины действительно хватало, что позволило некоторым специалистам назвать Фоменко «мотиватором». Именно так, в свое время, называли бывшего наставника сборной Украины Олега Блохина. Игрокам сборной Украины, которая никогда не дотягивала до уровня ведущих мировых или европейских команд, тренер мог дать моральный заряд, которого хватало не только на краткосрочные сборы во время товарищеских и официальных игр, но даже на столь долгосрочное мероприятие, как чемпионат мира в Германии. Тогда команде крупно везло с жеребьевкой и, в числе прочих, она обыграла в 1/8 финала в серии пенальти сборную Швейцарии, дойдя до 1/4 финала мирового первенства. У Фоменко задача пока более скромная – просто попасть на чемпионат мира. Но, судя по всему, решить ее он готов.

Впрочем, сравнивать Фоменко и Блохина опрошенные УНИАН специалисты считают неуместным. Хотя бы потому, что команда постоянно меняется. Даже по сравнению с составом команды образца Евро-2012 она уже претерпела существенные изменения. А о чемпионате мира-2006 вспоминать и не приходится. Так, один из лучших бомбардиров ЧМ-1994 в составе сборной России, игрок, забивший в одном матче (с командой Камеруна) пять голов, много лет выступавший за киевское "Динамо", Олег Саленко считает: "Фоменко проявил себя отличным мотиватором, но сравнивать нечего. Абсолютно разные команды и разные ситуации. Что касается нынешней ситуации то считаю, что пока команда выжимает максимум возможного. Не только по результату, а и по игре. Учитывая то, что национальная команда собирается довольно редко, это нормально. В клубе не получилось бы постоянно показывать максимальный результат. В сборной, в период товарищеских и отборочных игр такое вполне возможно. Главное – впереди. Важно, как команда поведет себя на финише турнира, когда цель будет очень близка. Но, мне кажется, что тренер сумеет удержать тот настрой, с которым сейчас игроки приезжают в команду и выходят на поле. Думаю, команда может реально побороться за путевку на ЧМ".

О том, что тренерская установка – важнейший элемент в конкретной победе над черногорцами, косвенно говорили и сами игроки. Забивший второй гол в этом матче полузащитник днепропетровского "Днепра" Евгений Коноплянка упомянул о том, что в команде еще до выхода на поле знали о том, как воспользоваться слабыми сторонами соперника: "Мы договорились в первом тайме играть на контратаках, поскольку у нас есть скорость. И в итоге воспользовались ошибками соперников. Знали, что у них игроки не справляются с эмоциями, ведь до игры мы просматривали записи матчей черногорцев. А когда нащупали свою игру, то добились результата".

Впереди у команды Михаила Фоменко – 4 игры. И уже сейчас сборная Украины идет на втором месте в группе по потерянным очкам. У команды, занимающей пока третье место в турнирной таблице, равное количество игр с англичанами, у которых на одно очко больше. У возглавляющих турнирную таблицу черногорцев на 3 очка больше, но и на одну игру меньше. А по результатам личных встреч украинцы уже опережают соперника – 0:1 в Киеве с лихвой компенсируются разгромом 4:0 в Подгорице. Примечательно, что из борьбы за первое-второе место уже практически выбыла команда Польши. Ничья в игре с Молдавией отбросила поляков на четвертое место (раньше они делили третью строчку с украинцами), доведя их отставание от лидеров до 5 очков. Конечно, поляки еще могут вмешаться в спор лидеров, если выиграют очный матч у Черногории на своем поле 6 сентября, но это уже будет, скорее, на руку украинцам.

Самим украинцам теперь главное – не терять "свои" очки. Если команда наберет 9 "обязательных" баллов в двух играх с Сан-Марино и домашней игре с Польшей, то команда гарантирует себе второе место в группе. А ведь еще игра с англичанами в Киеве, где можно попытаться замахнуться на первое место в группе. Рассчитывать же на осечки англичан в других матчах придется вряд ли. Уж слишком высока цена этой ошибки – отсутствие путевки на чемпионат мира.

...До сегодняшнего дня сборная Украины лишь однажды выходила в финальную часть чемпионата мира. В 2006-м году у команды был более чем удачный жребий, хорошо поставленная игра, лидеры, на которых можно было рассчитывать в трудный момент. Сегодняшняя ситуация действительно непохожа на ту, что была. Среди соперников – гранд мирового футбола, в стане своих – ровный коллектив без выскочек-звезд, задающих тон в "Милане". Но есть игра, та, которую мы увидели в матчах с Польшей и Черногорией. Игра, показанная в гостевых матчах, что также немаловажно. Ведь это говорит о том, что команда психологически стойкая, для нее факто трибун не имеет никакого значения.

Главного команда Михаила Фоменко уже добилась. Она презентовала себя. Презентовала настолько убедительно, что предстоящие четыре игры ожидаются с огромным энтузиазмом и верой в болельщицкой среде. Ни о каком страхе и, тем более, безнадеге, речи нет в принципе. Да, будет трудно, но никто и не ожидал, что может быть легко. Ведь это же борьба за путевку на чемпионат мира. Главное – есть команда, а не набор из 11 футболистов. А, значит, будут и победы.

Кирилл Стадниченко