«Металлургу» назначили нового тренера

Главным тренером запорожского футбольного клуба "Металлург" назначен Сергей Пучков.

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт со специалистом подписан сроком на три года.

Пучков – воспитанник луганского футбола. В течение игровой карьеры выступал за многие клубы, наиболее известными из которых являются одесский «Черноморец», «Днепр» (Днепропетровск), «Металлург» (Запорожье) (29 матчей в сезоне 1991 года, четыре забитых гола), КАМАЗ (Набережные Челны) и «Хапоэль» (Беер-Шева).

Привлекался в молодёжную сборную СССР, в которой был капитаном. В ее составе провел 13 игр, забил один гол.

Сыграл 201 матч в чемпионатах СССР, забил 9 голов. Дважды попадал в список «33-х лучших футболистов СССР».

В 2003 году перешел на тренерскую работу. Работал тренером в клубах «Николаев», «Черкассы», «Кристалле» (Херсон), «Севастополь» и «Таврия» (Симферополь).

Является двукратным чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР в составе днепропетровского «Днепра». Как тренер в 2010 году выиграл Кубок Украины с симферопольской «Таврией».

Как сообщал УНИАН, запорожский "Металлург" выбыл из Премьер-лиги по итогам сезона 2012/13, заняв последнее место в турнирной таблице. В 30 матчах команда набрала лишь 11 очков.