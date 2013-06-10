«Металлургу» назначили нового тренера
Тренером футбольно клуба "Металлург" назначен Сергей Пучков.
Главным тренером запорожского футбольного клуба "Металлург" назначен Сергей Пучков.
Как сообщает официальный сайт клуба, контракт со специалистом подписан сроком на три года.
Пучков – воспитанник луганского футбола. В течение игровой карьеры выступал за многие клубы, наиболее известными из которых являются одесский «Черноморец», «Днепр» (Днепропетровск), «Металлург» (Запорожье) (29 матчей в сезоне 1991 года, четыре забитых гола), КАМАЗ (Набережные Челны) и «Хапоэль» (Беер-Шева).
Привлекался в молодёжную сборную СССР, в которой был капитаном. В ее составе провел 13 игр, забил один гол.
Сыграл 201 матч в чемпионатах СССР, забил 9 голов. Дважды попадал в список «33-х лучших футболистов СССР».
В 2003 году перешел на тренерскую работу. Работал тренером в клубах «Николаев», «Черкассы», «Кристалле» (Херсон), «Севастополь» и «Таврия» (Симферополь).
Является двукратным чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР в составе днепропетровского «Днепра». Как тренер в 2010 году выиграл Кубок Украины с симферопольской «Таврией».
Как сообщал УНИАН, запорожский "Металлург" выбыл из Премьер-лиги по итогам сезона 2012/13, заняв последнее место в турнирной таблице. В 30 матчах команда набрала лишь 11 очков.