Перед игрой в Глазго «Шахтер» просит не поминать «Нефтяник» всуе

22 футболиста донецкого «Шахтера» вылетели в Глазго, где 28 ноября выйдут на поле против местного «Селтика». Корреспондент пресс-службы клуба поинтересовался у игроков донецкой команды, с каким настроением они вылетают на Британские острова.

Дмитрий Чигринский:

– Безусловно, мы едем за победой. В то же время мы понимаем, что «Селтик» нас не ждет с распростертыми объятиями, поэтому матч будет сверхнапряженным. Хотелось бы попросить не проводить параллелей с последней нашей игрой против «Нефтяника», это совершенно другой уровень и несколько иной настрой. Да, мы потеряли важные очки во внутреннем чемпионате, но от этого нужно побыстрее отойти и дать серьезный бой в Глазго.

Игор Дуляй:

– Что сказать, «Селтик» соперник далеко не простой, да еще и притом, что играть будем на их поле… А настроение вполне нормальное, у нас есть все шансы увести из Глазго победные очки, для этого нужно приложить максимум усилий. Задача одна – победа! Хорошо, что все ребята, которые играют в своих сборных, уже завершили выступления за национальные команды, и наше внимание теперь сосредоточено только на «Шахтере».

Андрей Пятов:

– Настрой у команды боевой и решительный. У шотландцев очки нужно отбирать в любом случае. Ребята все подготовлены нормально. Сумеем ли мы обыграть «Селтик»? Ничего невыполнимого в этой задаче нет, и соперник нам вполне по зубам. Мы, во всяком случае, намерены драться.

Пресс-служба ФК «Шахтер»