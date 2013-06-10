«Металлист» приобрел бразильского защитника

По информации издания, 26-летний защитник обошелся харьковчанам в сумму около 5 млн евро. 70% этой суммы получит «Интернасьональ», остальную часть – агент игрока, сообщает бразильское издание Terra.

Моледо уже договорился об условиях личного контракта с харьковчанами.

Президент бразильского клуба Джованни Луиджи подтвердил продажу игрока. Он прокомментировал сделку так: «Не только финансовый вопрос был главным в этом соглашении, но и то, что Моледо уже 26 лет. Такой переход будет выгоден не только клубу, но и самому игроку».

Моледо несколько лет назад уже выступал в Европе, в польском клубе «Одра» (Водзислав-Слёнски), который сейчас играет в третьей лиге местного чемпионата.

На официальном сайте ФК «Металлист» информация о приобретении бразильского игрока отсутствует. В клубе УНИАН не подтвердили, но и не опровергли факт приобретения нового игрока.