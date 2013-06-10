Чемпион мира по самбо повесился на черном поясе

12:55, 10 июня 2013
Спорт
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Чемпион мира по самбо и многократный победитель первенства Азербайджана по самбо и дзюдо Ахад Раджабли  покончил жизнь самоубийством.

 Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. 

Спортсмен повесился у себя дома на завоеванном им когда-то черном поясе.

Местные СМИ сообщают, что в последнее время Раджабли находился в глубокой депрессии, что, по данным следствия, и могло стать причиной самоубийства.

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