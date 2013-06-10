Чемпион мира по самбо повесился на черном поясе

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Спортсмен повесился у себя дома на завоеванном им когда-то черном поясе.

Местные СМИ сообщают, что в последнее время Раджабли находился в глубокой депрессии, что, по данным следствия, и могло стать причиной самоубийства.