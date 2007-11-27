Лужный и его «Динамо» сдают важный тест

Лишь победа в сегодняшнем матче Лиги чемпионов против «Ромы» позволит киевскому «Динамо» сохранить шансы на итоговое третье место в группе, которое гарантирует выход в кубок УЕФА.

Исполняющий обязанности главного тренера Олег Лужный и его «Динамо» сегодня сдают важный тест на профессиональную пригодность. Для футболистов киевской команды матч против «Ромы» — последний шанс доказать, что они еще чего-то стоят на евроарене. Для Лужного победа над римлянами и «Спортингом» в последнем туре — это самая короткая дорога к тому, чтобы стать главным наставником «Динамо» уже на постоянной основе, пишет "Дело".

При этом, не забываем, что с точки зрения турнирной интриги, несмотря на четыре кряду поражения, этот поединок все еще актуален для чемпиона Украины. У «Динамо» остается реальный шанс завоевать третье место, а вместе с ним и путевку в кубок УЕФА. Правда, для этого необходимо в оставшихся матчах обыгрывать «Рому» и «Спортинг», а также надеяться на то, что сегодня в параллельном матче португальский клуб не выиграет у «Манчестера Юнайтед».

На предматчевой пресс-конференции Лужный пообещал сделать все возможное, чтобы продолжить выступления в кубке УЕФА, но относительно сегодняшнего положения команды иллюзий молодой наставник не строил. «Не секрет, что в команде много проблем — например, многочисленные травмы. Ситуация в группе также очень сложная, — сказал Лужный. — Но у нас нет отходных путей, мы должны выигрывать все оставшиеся игры». А вот прогнозировать свое собственное будущее Лужный не стал: «Не знаю, буду я или нет главным тренером. Это может сказать только президент клуба».

Отметим, что «Рома» прибыла в Киев в ослабленном составе. Против «Динамо» точно не сыграют сразу четыре ключевых игрока итальянской команды — капитан и лидер римлян Тотти, полузащитники Перротта и Аквилани, а также защитник Мексес. У всех футболистов повреждения различной степени тяжести. Несмотря на это, гости заявили, что даже ничья в киевском матче их не устроит. «Рома» будет играть исключительно на победу, чтобы досрочно обеспечить себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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победа «Динамо» — 4,65;

ничья — 3,35;

победа «Ромы» — 1,7.