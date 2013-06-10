Женская сборная Украины по гандболу не попала на чемпионат мира

В нем сборная Украины проиграла команде Германии – 22:25 и лишилась шансов на попадание в список участников мирового первенства.

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра в Киеве проходила на фоне поражения недельной давности в Германии с разницей в 9 мячей. И шансов войти в число участников ЧМ у сборной Украины изначально было немало. Тем не менее, оставался шанс просто выиграть ответный матч, и покинуть турнир, не уронив собственного престижа.

Матч начался более чем удачно для украинок, которые на 5-й минуте вели в счете – 4:1. Впрочем, это был единственный момент, когда у болельщиков затеплилась надежда на итоговый успех. Довольно скоро немки сравняли счет (11-я минута – 4:4), а затем долго в игре держалось равновесие.

Первый тайм соперницы выиграли с минимальным счетом 10:11, а перевеса в три мяча добились в середине второго тайма, на 43-й минуте – 14:17. После этого немки даже доводили свое преимущество до 5 голов (50-я минута, 17:22), но, в итоге, удовлетворились преимуществом «+3» - 22:25.

Таким образом, сборная Германии выиграла два матча плей-офф у сборной Украины с общей разницей «+12».

Сборная Украины во второй раз подряд не попала в финальную часть чемпионата мира, который проходит раз в два года, в нечетные года. Команда также не участвовала в ЧМ-2011. До этого, начиная с 1999 года, команда постоянно участвовала в чемпионатах мира. Призером мировых первенств сборная Украины не становилась никогда.