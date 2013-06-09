ЧМ-2014: Букмекеры существенно повысили шансы сборной Украины

Букмекеры заметно повысили оценку шансов сборной Украины, - сообщает Dynamo.kiev.ua.

Таков результат разгромной победы украинской национальной команды над Черногорией (4:0). Напомним, после этого матча «сине-желтые» поднялись на третье место в турнирной таблице группы, а от сборной Англии по-прежнему отстают всего на одно очко.

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В данный момент ставки авторитетной букмекерской конторы William Hill на выход сборной Украины из группы с первого месте принимаются с коэффициентом 3,75, в то время как до пятничного поединка этот показатель был почти в три раза больше — 9,0.

Выше украинцев сейчас котируется лишь Англия с коэффициентом 1,4. Коэффициент на успех Черногории составляет 9,0 (до матча с Украиной — 4,5), а в Польшу, которая, напомним, в пятницу сыграла вничью с Молдавией, букмекеры почти не верят, присвоив ставкам на эту команде коэффициент 26,0.