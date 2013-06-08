Украинец Ищенко стал чемпионом Европы по боксу среди любителей

16:15, 08 июня 2013
Спорт
3433

Украинский боксер Павел Ищенко (до 60 кг) принес Украине единственное золото чемпионата Европы среди любителей, перебоксировав в финальном противостоянии белорусского спортсмена Вазгена Сафарянца.

Павел Ищенко стал чемпионом

Как cообщает интернет-журнал vRINGe.com, чемпионат Европы по боксу проходит Минске.

На пути к первой ступени пьедестала почета Ищенко также поочередно прошел ирландца Шона Маккомба, литовца Гиттиса Ваиткуса, шотландца Чарльза Флинна и россиянина Дмитрия Полянского.

Кроме того, другой украинский боксер Николай Буценко завоевал серебряную медаль чемпионата Европы среди любителей, не справившись в финальном поединке с первым номером посева из Ирландии Джоном Джозефом Невином. Итогом трехраундового противостояния стала победа Невина по очкам единогласным решением судей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter