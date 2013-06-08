Украинец Ищенко стал чемпионом Европы по боксу среди любителей
16:15, 08 июня 2013Спорт
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Украинский боксер Павел Ищенко (до 60 кг) принес Украине единственное золото чемпионата Европы среди любителей, перебоксировав в финальном противостоянии белорусского спортсмена Вазгена Сафарянца.
Павел Ищенко стал чемпионом Европы
Как cообщает интернет-журнал vRINGe.com, чемпионат Европы по боксу проходит Минске.
На пути к первой ступени пьедестала почета Ищенко также поочередно прошел ирландца Шона Маккомба, литовца Гиттиса Ваиткуса, шотландца Чарльза Флинна и россиянина Дмитрия Полянского.
Кроме того, другой украинский боксер Николай Буценко завоевал серебряную медаль чемпионата Европы среди любителей, не справившись в финальном поединке с первым номером посева из Ирландии Джоном Джозефом Невином. Итогом трехраундового противостояния стала победа Невина по очкам единогласным решением судей.
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