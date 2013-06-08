Украинец Ищенко стал чемпионом Европы по боксу среди любителей

Как cообщает интернет-журнал vRINGe.com, чемпионат Европы по боксу проходит Минске.

На пути к первой ступени пьедестала почета Ищенко также поочередно прошел ирландца Шона Маккомба, литовца Гиттиса Ваиткуса, шотландца Чарльза Флинна и россиянина Дмитрия Полянского.

Кроме того, другой украинский боксер Николай Буценко завоевал серебряную медаль чемпионата Европы среди любителей, не справившись в финальном поединке с первым номером посева из Ирландии Джоном Джозефом Невином. Итогом трехраундового противостояния стала победа Невина по очкам единогласным решением судей.