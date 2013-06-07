Сборная Украины разгромила команду Черногории 4:0

Счет в Подгорице - 0:4. Голы забивали: Денис Гармаш (52), Коноплянка (77), Федецкий (85), Безус (92).

В течение игры было показано три красные карточки.

***

В Подгорице завершился матч отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2014 года, в котором сборная Украины в поначалу напряженной игре сумела разгромить соперника – 4:0.

Как передает корреспондент УНИАН, игра в столице Черногории была важнейшей для сборной Украины с точки зрения дальнейших турнирных перспектив. Ведь на старте соревнований украинцы потеряли немало очков. В том числе, проиграв в Киеве команде Черногории – 0:1.

Игра началась с атак гостей, которые уже на 7-й минуте создали опасный момент. Впрочем, мяч после удара Евгения Коноплянки пролетел над перекладиной ворот. В последующие пять минут не реализовали свои моменты Роман Зозуля и Руслан Ротань. После этого игра начала понемногу выравниваться. А ближе к середине тайма два намного более опасных момента создали хозяева поля. Сначала два игрока атаки черногорцев не сумели замкнуть опаснейший прострел со штрафного, а спустя минуту выход один на один с вратарем украинцев Андреем Пятовым не реализовал капитан хозяев Мирко Вучинич, пробивший не только мимо вратаря, но и мимо ворот.

Команды продолжали остро комбинировать, по очереди создавая опасные моменты у ворот друг друга. Наиболее же опасный украинцы создали на 33-й минуте, когда Андрей Ярмоленко после передачи пяткой от Романа Зозули вышел один на один с голкипером черногорцев Младеном Божовичем и пробил низом. Мяч не попал в створ ворот, рикошетом от штанги укатившись за лицевую линию.

В итоге, богатый на голевые моменты первый тайм так и не принес голов – 0:0. А главное событие случилось уже в добавленное арбитром время. Роман Зозуля среагировал на провокацию игрока команды Черногории Владимира Божовича, который ударил соперника сзади по ногам. Зозуля отмахнулся, а соперник картинно упал. Арбитр моментально среагировал, показав украинцу красную карточку.

На второй тайм украинцы вышли в численном меньшинстве, но с мыслями о победе, которая позволяла продолжать борьбу за путевку в финальный турнир чемпионата мира.

И такой настрой позволил команде уже в начале тайма открыть счет. Ярмоленко опасно пробил, вратарь неудачно отбил мяч, после чего Денис Гармаш добивал мяч в ворота. Сперва ударившись о штангу, мяч все-таки пересек линию ворот – 0:1.

После этого черногорцы надолго захватили инициативу, раз за разом создавая опасные моменты. Хозяева даже забили гол (отличился Вучинич), но боковой судья зафиксировал в этом эпизоде весьма спорный офсайд. Забить же по всем правилам у них не получалось. Атакующего пыла хозяев хватило не более чем на десять минут, а потом игра вновь выровнялась.

Команды поочередно атаковали ворота друг друга, а на 77-й минуте гости сумели удвоить свое преимущество. Ярмоленко с правого фланга отдал поперечную передачу в центр штрафной площади и Коноплянка в касание переправил мяч в дальний угол – 0:2.

Этот эпизод случился, уже когда команды играли в равных составах. На 66-й минуте второе предупреждение и, автоматически, удаление получил Владимир Волков. А спустя две минуты после второго гола украинцев, на 79-й, гости оказались в большинстве. Грубейший фол совершил на Эдмаре Сава Повичевич, тут же получивший красную карточку.

Расплата за чрезмерную грубость последовала через шесть минут, когда украинцы сумели реализовать численный перевес. Артем Федецкий вошел в штрафную по правому краю и получил пас на ход. Игрок в касание попытался выполнить прострел, но мяч срезался с ноги и влетел в сетку ворот Божовича. Вратарь же в этот момент вышел с линии ворот для перехвата прострельной передачи - 0:3.

А уже в добавленное арбитром время Роман Безус ворвался в штрафную, вышел один на один с голкипером и элегантным ударом перебросил Божовича - 0:4.

Таким образом, украинцы набрали 11 очков и вплотную приблизились к дуэту лидеров в турнирной таблице – черногорцам и англичанам. Более того, команда Михаила Фоменко провела на одну игру меньше, чем черногорцы.

***

В другом матче группы H Молдова и Польша сыграли вничью 1:1.

У Черногории по-прежнему 14 очков. Ей предстоят игры в Польше (6 сентября), Англии (11 октября) и дома против Молдовы (15 октября).

У Англии - 12. Ее следующая игра дома против Молдовы (6 сентября), в Киеве (10 сентября), дома против Черногории и Польши (11 октября и 15 октября, соответственно).

У Украины - 11 очков и четыре игры впереди: Сан-Марино (6 сентября и 15 октября), Англия (10 сентября) и Польша (11 октября) - обе игры домашние.

У Польши - 9 очков и тоже четыре предстоящих матча: Черногория (6 сентября, домашний), Сан-Марино (10 сентября, выездной), Украина (11 октября, выездной), Англия (15 октября, выездной).