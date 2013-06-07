Шахматный супертурнир в Киеве выиграл россиянин

В Киеве завершился международный шахматный супертурнир Sberbank Open, который выиграл российский гроссмейстер Сергей Карякин.

Как сообщает корреспондент УНИАН, россиянин является чемпионом мира по быстрым шахматам и именно в этой разновидности игры в Киеве соревновались десять гроссмейстеров из мировой шахматной элиты. Экс-украинец Карякин, последние несколько лет представляющий Россию, подтвердил свой класс.

В девяти партиях, сыгранных в Киеве (гроссмейстеры в каждый из трех соревновательных дней проводили по три тура), Карякин проиграл лишь однажды, еще в первый день. А вчера и сегодня россиянин и вовсе показывал едва ли не максимальный результат - по 2,5 очка из 3 возможных. В итоге он набрал 6,5 балла, на пол-очка опередив главного оппонента болгарина Веселина Топалова. Третье место с 4,5 балла в активе занял венгр Петр Леко.

Также как и Леко, по 4,5 балла набрали украинцы Павел Эльянов и Антон Коробов, но по дополнительным показателям они заняли, соответственно, 5 и 7 места. Еще один украинец Александр Арещенко набрал 4 балла и финишировал восьмым.