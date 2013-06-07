Футболисты киевского Динамо поедут в Австрию

Футболисты киевского "Динамо" проведут первый сбор в летнее межсезонье в Австрии, где сыграют два товарищеских матча с "Динамо" (Тбилиси) и "Мюнхен-1860".

Как сообщает официальный сайт ФК "Динамо" (Киев), сбор в австрийском Инсбруке начнется 16 июня. К новому сезону команда начнет готовиться без игроков национальных сборных, которые в эти дни задействованы в товарищеских матчах и играх отборочного цикла чемпионата мира-2014. Им тренеры предоставят несколько дополнительных дней отдыха, после которых футболисты прибудут в Австрию.

Игра с мюнхенским клубом состоится в немецком городе Гармиш-Партенкирхен, что в часе езды от места базирования команды – в Инсбруке.

Первый сбор «Динамо» завершится 26 июня.

Дальнейшие планы команды сейчас находятся в стадии утверждения, возможно, «бело-синие» примут участие в международном товарищеском турнире с участием ведущих украинских и российских клубов.

Как сообщал УНИАН, в последние дни в российских СМИ упорно циркулируют слухи о том, что с 26 июня по 6 июля должен состояться товарищеский турнир с участием четырех команд – киевского "Динамо", донецкого "Шахтера", московского "Спартака" и петербургского "Зенита". В его рамках киевляне один раз сыграют в Москве со "Спартаком", а затем проведут три домашние игры подряд: одну со "Спартаком" и две - с "Зенитом"