Дублеры Шахтера и Динамо могут сразиться за право остаться в Первой лиге

Состоялась жеребьевка этапа плей-офф за право выступать в чемпионате Украины по футболу среди команд Первой лиги в сезоне 2013/14, в котором могут сойтись вторая команда киевского "Динамо" и третий коллектив донецкого "Шахтера".

Как передает корреспондент УНИАН, за тур до окончания текущего чемпионата Первой лиги киевское «Динамо-2» заняло 15-е место (игра последнего тура с «Севастополем» на распределение мест в таблице не влияет), а "Одесса" - 16-е место. Теперь эти команды сыграют переходные матч с представителями Второй лиги, занявшими вторые места в Группах 1 и 2.

В результате жеребьевки образовались пары, победители которых продолжат выступать в Первой лиге.

"Одесса" сыграет два матча с занявшей второе место в Группе 1 Второй лиги тернопольской "Нивой". Первый матч пройдет в Одессе, второй - в Тернополе.

Что касается второй команды киевского "Динамо", то их соперником будет коллектив, занявший второе место в Группе 2 Второй лиги. Потенциальными соперниками киевлян являются "Украгроком" (Головковка), "Шахтер" (Свердловск) и "Шахтер-3" (Донецк). Распределение мест в турнире команд Группы 2 зависит от результатов последнего тура, который состоится позже. Пока известно, что "Динамо-2" первый матч проводит в гостях, а ответный - в Киеве.

Матчи плей-офф состоятся 12 и 16 июня.