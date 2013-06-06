Шахтер продал Фернандиньо в Англию

Трансфер бразильца обошелся "горожанам" в 40 млн евро, сообщает официальный сайт "Шахтера".

ФК «Шахтер» поблагодарил Фернандиньо за те 8 лет (284 матча, 53 гола), которые он провел в донецком клубе, и самоотдачу.

Переход подтвердил и официальный сайт "Манчестер Сити", где бразилец теперь будет играть в футболке под номером "25".