Шахтер продал Фернандиньо в Англию
20:30, 06 июня 2013Спорт
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6 июня была достигнута договоренность между ФК "Шахтер" и "Манчестер Сити" о переходе полузащитника "горняков" Фернандиньо в английский клуб.
Фернандиньо перешел в Манчестер Сити / Фото с официального сайта Манчестер Сити
Трансфер бразильца обошелся "горожанам" в 40 млн евро, сообщает официальный сайт "Шахтера".
ФК «Шахтер» поблагодарил Фернандиньо за те 8 лет (284 матча, 53 гола), которые он провел в донецком клубе, и самоотдачу.
Переход подтвердил и официальный сайт "Манчестер Сити", где бразилец теперь будет играть в футболке под номером "25".
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