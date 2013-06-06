Определились соперники сборной Украины на ЧМ по пляжному футболу

Соперниками сборной Украины по пляжному футболу по чемпионате мира будут команды Бразилии, Ирана и Сенегала, что делает квартет C самой сильной группой.

Как сообщает официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), состоялась жеребьевка финальной части чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдет с 18 по 28 сентября на Таити.

Исходя из отсутствия рейтинговых корзин, у организаторов получилось собрать в каждой из трех групп «А», «В», и «С» по два победителя региональных отборочных турниров, отправив действующих чемпионов мира - команду России - в группу «D».

Голкипер сборной Украины Виталий Сидоренко после жеребьевки отметил: "Что тут комментировать... «Группа смерти» с выходом на Россию..."

В свою очередь лидер бразильской сборной Жоржиньо отметил, что они попали в сильную группу. «Можно сказать «группа смерти». Украина входит в пятерку лучших команд мира, Сенегал уже преподнес сюрприз на предыдущем чемпионате мира и с тех пор стал только сильнее. Группа «D» попроще, в первых же двух группах собраны сборные примерно одного уровня. В любом случае наша задача – побеждать в каждом матче, мы не думаем, кто нам попадется в 1/4 финала. Бразилия будет играть на победу в каждом матче, независимо ни от чего. И если даже придется встретиться в 1/4 финала с Россией – это не страшно, нам нужно побеждать любого противника», - отметил Жоржиньо.