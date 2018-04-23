Украинский баскетбол: эпоха возрождения

Завершившийся сезон стал сверхуспешным для наших клубов: столичный «Будівельник» даже дошел до полуфинала Кубка Европы. Возрождающийся интерес болельщиков и спонсоров дарит надежду на «второе дыхание» баскетболу в Украине. Однако команды страдают от дефицита местных игроков – юношеских спортшкол в стране почти не осталось, приходится тратиться на легионеров.

Баскетбольный сезон 2012/13 имеет все предпосылки стать точкой отсчета для нового этапа развития этого вида спорта в Украине. Именно минувший год показал, что в стране есть цельный самостоятельный национальный чемпионат, со своей интригой, фаворитами и аутсайдерами. Его игры, пусть не все — но решающие, уже собирают полные Дворцы спорта, а финальная серия в нынешнем сезоне затянулась до максимально возможных семи матчей. Что, разумеется, тоже отразилось на интересе болельщиков в лучшую сторону.

Наконец, все это сказалось и на качестве выступления украинских клубов на международной арене. Сразу два из них — киевский “Будівельник” и южненский “Химик” вышли в плей-офф Кубка Европы и Кубка Вызова соответственно. Причем, как уже отмечал УНИАН, киевляне дошли до полуфинала второго по значимости турнира Старого света, что стало лучшим результатом команды за всю историю независимости Украины.

Внушает оптимизм и то, что впереди у нас – Евробаскет, чемпионат, который в 2015 году сможет еще более поднять популярность баскетбола в Украине, а, главное, оставить после себя инфраструктуру – в виде современных арен. Арен, не только оборудованных по последнему слову техники, но и соответствующих всем нормам и правилам Международной федерации баскетбольных ассоциаций (FIBA).

Нынешний взлет зрел уже давно и стал возможен, прежде всего, благодаря регулярным финансовым вливаниям на протяжении последних лет. Отечественные олигархи вкладывают немалые деньги в клубы, причем, пока они занимаются исключительно меценатством. Сказать, что эти деньги окупятся в ближайшем будущем — сильно погрешить против истины. Если даже в таком всемогущем виде, как футбол, клубам приходится в основном тратиться, то что уж говорить про баскетбол.

Низкий уровень жизни в стране не позволяет владельцам клубов рассчитывать на большую прибыль от реализации билетов. Дороговизна “тикетов” лишь отпугнет тех немногих фанатов баскетбола, которые уже сейчас регулярно заполняют арены. И тогда на трибунах вновь станет тихо, как это было еще совсем недавно. Рекламодатели же пока также не горят желанием инвестировать в баскетбол, не видя здесь большого зрительского потока и, соответственно, потенциала для развития своего бизнеса. Реклама и выручка от билетов — основные статьи дохода в любом профессиональном клубе мира. И нашим командам пока остается только работать с потенциальными болельщиками, взращивая их число, а уж потом – и с инвесторами, если они хотят в ближайшем будущем получать выгоду.

Кстати, в этом плане существенным подспорьем может стать опыт европейского отделения международной баскетбольной федерации (FIBA-Europe), которая организовывает Евробаскет в нашей стране. Конечно, возможности европейских спортивных функционеров, проводящих столь крупный турнир, намного шире, нежели у владельца любого украинского клуба, но опыт привлечения инвесторов в любом случае должен стать востребованным, как минимум, ведущими коллективами страны. Ведь они также регулярно выступают на международной арене.

Мимо кассы: издержки любви к иностранцам

Пока же в Украине деньги на баскетбол тратятся не просто безвозмездно а, что самое главное, отнюдь не всегда разумно. Особенно, в части выплаты заработной платы ведущим игрокам, прибывающим из-за океана.

По сведениям УНИАН, отечественные клубы можно разделить на категории. В первую из них входят "Азовмаш" и БК "Донецк", которые платят лидерам команды в среднем за сезон около 400 тыс. долларов. Исходя из того, что команды начинают подготовку в августе, а чемпионат заканчивается в мае (10 месяцев), получается по $40 тыс. в месяц. Есть клубы, которые тратят на игрока чуть меньше – по $200 тыс. в сезон. Основная же масса коллективов Суперлиги ограничивается цифрой в $100-150 тыс. за сезон на качественного исполнителя.

При этом, трансферного рынка в классическом понимании, как в футболе, в баскетболе не существует. Только клубы-гранды европейского уровня, вроде московского ЦСКА или "Барселоны", готовы вступать в торги с другими клубами, владеющими правами на приглянувшегося игрока. Остальные команды либо находят местных свободных баскетболистов, или ищут таланты на американском рынке, который практически неисчерпаем – ведь в США баскетбол – это спорт номер 1, и в него за океаном играют все.

Судите сами: в год американские университеты готовят тысячи игроков довольно высокого уровня в своей известной на весь мир системе студенческого баскетбола – NCAA. Из них лишь до 90 человек попадают на драфт североамериканской NBA (сильнейшей в мире баскетбольной лиги), еще до 50 – попадают в NBA в качестве свободных агентов, то есть, заходят в профессиональную лигу без контрактов. Все остальные спортсмены попросту оказываются не у дел. А ведь это игроки высокого уровня, чья квалификация позволяет им выделяться на фоне местных игроков-лидеров клубов Европы и Азии.

Именно такие исполнители и входят в сферу интересов украинских клубов. Наибольшие деньги на них тратят уже упомянутые выше "Азовмаш" и "Донецк", чей зарплатный бюджет доходит до 3,5 млн. долларов в год. Средняя же сумма трат клубов по Украине составляет $1,2-1,3 млн. за сезон – и большая часть этих средств уходит на оплату услуг иностранцев.

Но капиталовложения украинских меценатов в экономику США игроками не ограничивается. Дело в том, что в украинском баскетбольном закулисье также принято считать «ленивыми» или «некомпетентными» и отечественных тренеров. Посему, ведущие клубы зачастую ставят на иностранцев и в штабах!

Одним из немногих приятных исключений на этом фоне стал Кирилл Большаков, чей запорожский "Ферро-ЗНТУ" при далеко не самом раздутом бюджете умудряется регулярно занимать призовое третье место по итогам сезона. При этом, впрочем, Кирилл не склонен доверять место на игровой площадке соотечественникам. Ежегодно украинский тренер проводит мониторинг всех основных американских лиг, как студенческих, так и тех, что идут во взрослом баскетболе вслед за NBA. В итоге, к концу сезона он получает целостную картину, зная, кто из возможных свободных агентов подошел бы под его тренерскую концепцию в следующем сезоне. Причем, получают эти игроки отнюдь не баснословные деньги, новички – около 100 тыс. долларов за сезон. Между тем, свой хлеб отрабатывают сполна. А некоторые из них остаются в команде на следующий год, что противоречит общепринятой практике, когда раскрученный игрок по окончании сезона переходит в команду более высокого уровня. Так, Рэнди Кулпеппер по ходу второго сезона неоднократно входил в символические сборные недели, составляемые Суперлигой, а также становился MVP (самым ценным игроком) последних семи дней. Отлично проявил себя и Ричард Гуинн. Правда, сейчас Гуинн уже перебрался в один из грандов европейского баскетбола – греческий "Панатинайкос", а Кулпеппер, судя по всему, также вряд ли останется в Запорожье.

К сожалению, примеров, когда деньги на иностранцев тратились вообще впустую –гораздо больше. Так, баскетбольный клуб "Киев", в прошлогоднее летнее межсезонье существенно потратился на легионеров, не сумевших вписаться в игровую концепцию клуба — Энтони Гудса, Джастина Робинсона и Джаррода Джонса. В итоге, все они покинули команду еще в конце февраля. Примечателен и тот факт, что две победы из семи, одержанные по ходу нынешнего сезона, были добыты без легионеров, исключительно силами отечественных исполнителей. Неприятная история получилась и с увольнением главного тренера Виталия Черния, который четыре месяца, с января по апрель, стажировался в США. Правда, в конце сезона тренер вернулся в столичный клуб. Тем самым руководство, видимо, признало свою неправоту в моменте с увольнением специалиста. Вероятно, теперь Черний сумеет навести порядок и в составе.

Из-за отсутствия информации о предполагаемых новичках ведущие украинские клубы и вовсе иногда попадают в анекдотичные ситуации. К примеру, мариупольский "Азовмаш" накануне сезона подписал контракт с нигерийцем Акином Акингбалой. По данным УНИАН, контракт немалый, на сумму свыше 500 тыс. долларов в год. Загвоздка оказалась в том, что нигериец уже давно прославился на всю Европу своим повышенным травматизмом, на что в Мариуполе не обратили никакого внимания. В итоге, игрок, уже присоединившись к команде, получил травму перед началом сезона, не успев сыграть ни одной официальной игры. И если обычно в аналогичных случаях принято решать вопрос расторжения договора путем частичной выплаты компенсации (три-четыре месячных зарплаты), то в случае с нигерийцем ничего подобного не было. Акингбала жил в Мариуполе и исправно получал зарплату. А когда вылечился, то провел по нескольку минут в составе команды в двух играх – последней в регулярном сезоне против "Одессы" и первой в плей-офф – против "Донецка". После чего опять выбыл из строя на неопределенный срок.

Впрочем, “Азовмаш”, похоже, сделал выводы из этой истории. По ходу сезона клуб оптимизировал состав. Речь идет об иностранных легионерах, с которыми клуб подписывал контракты прошлым летом. Сезон команда начинала с семью легионерами в составе, а к концу первенства Суперлиги их осталось уже три. Существенно сократив расходы, клуб под руководством Сергея Завалина сумел завершить сезон на втором месте, в буквальном смысле, в шаге от золота.

Справедливости ради отметим, что принцип формирования коллектива из заокеанских игроков присущ клубам многих стран. Особенно там, где баскетбол популярен и эти затраты окупаются. Так, лидерами по числу американцев в своих командах являются немецкие и французские клубы, где, в среднем, по статистике их около 60 процентов. Немногим меньше легионеров в Италии, Израиле, Испании и России. При этом, в плане зарплат не только украинским, но и любым европейским баскетбольным клубам пока слишком далеко до NBA, где “Лос-Анджелес Лейкерс” имеет годовой фонд оплаты труда звезд в 102,5 млн. долларов, а, к примеру, пятый по дороговизне клуб лиги “Мемфис Гризлис” - более $77 млн. Однако, европейские клубы все же отличаются в кадровой политике от украинских – хотя бы тем, что у них есть свои селекционные службы, где соответствующие люди готовят информацию о потенциальных новичках. И "коты в мешке", как это зачастую бывает у нас, там исключены.

Back 2 school

Один из путей искоренения практики выбрасывания денег на ветер (точнее, на бесполезных легионеров) в будущем напрашивается сам собой – продуктивная работа детских школ. И некоторые подвижки в этом вопросе в нашей стране намечаются уже сейчас. Наиболее известной кузницей баскетбольных кадров в Украине является школа в Днепропетровске, работающая при баскетбольном клубе "Днепр". Ее визитной карточкой, своеобразным брендом, уже стал Алексей Лень, отлично зарекомендовавший себя в прошедшем сезоне в американской студенческой лиге NCAA. Правда, игрок в конце сезона получил досадную травму, но даже с ней, уверены специалисты, он может рассчитывать на то, что будет выбран на драфте NBA летом нынешнего года. Американцы уже заждались классного центрового из Европы, коим является, к примеру, немец Дирк Новицки. И на украинца рассчитывают, как на новую европейскую суперзвезду главной лиги мира.

Еще один центровой, которым может гордиться днепропетровская школа – Владимир Герун. Он также неплохо проявил себя в NCAA в прошлом сезоне. Впрочем, на попадание в главную лигу Америки и мира он пока не претендует. В середине мая появилась информация о том, что команду университета Западной Вирджинии в следующем сезоне он сменит на аналогичную, но в Портленде.

Однако международные достижения «выпускников», к сожалению, не слишком-то радуют их воспитателей. Проблема в том, что отсутствие правовой базы во взаимоотношения американских и европейских баскетбольных клубов порождает беспредел. В свое время, в днепропетровской школе были очень большие надежды на талантливого Алексея Леня. В итоге спортсмена заметили и предложили перебраться в Америку. Естественно, долго раздумывать над предложением игрок не стал, ведь США – центр мирового баскетбола. Однако, школа при этом осталась без какой-либо компенсации. Равно, как и весь украинский баскетбол. Что же касается Геруна, то он успел провести несколько матчей за днепропетровский "Днепр" о чем, видимо, крепко пожалел, уже прибыв в США. Там он сходу получил шестиматчевую дисквалификацию за то, что ранее появлялся на паркете в матчах профессиональных команд. В студенческой лиге такой подход неприемлем.

На данный момент решать вопрос о том, как узаконить взаимоотношения с Америкой, некому. Представители заокеанских лиг, что студенческих, что профессиональных, не спешат садиться за стол переговоров. И получается, что все зависит от личных качеств игрока, абстрактной морально-этической стороны вопроса…

Говоря о других школах, стоит также отметить работу в Южном, где сохранилась отличная инфраструктура. В Киеве есть детская школа при БК "Киев", в Мариуполе – при "Азовмаше". Однако, помимо малого числа специализированных учебных заведений, еще один острый вопрос – качество тренерского состава детских спортшкол в Украине. Понятно, что дети далеко не всегда рождаются высокими и крупными (что является жизненно важным для природы будущего баскетболиста). Но талант нужно не только отыскать среди толпы долговязых любителей постучать мячом, его надо еще и вырастить. С этим, опять же, большие проблемы. Отток кадров, случившийся, как и в любом ином виде спорта, в 90-е годы, ощутим до сих пор. Потенциала для восстановления качественной работы детских школ среди тренеров практически нет. Круг замкнулся...

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...Сегодня украинский баскетбол переживает эпоху возрождения. Ренессанс может и должен привлечь детей в залы, а специалистов – на тренерскую скамью.

У нас есть отличная инфраструктура в малых городах – чего стоит только арены в Южном и Мариуполе, а скоро, под Евробаскет, суперплощадки появятся и в больших областных центрах. У нас есть как перспективные игроки, так и те, кто уже состоялся как баскетболист-звезда на мировой арене – от Александра Волкова до Станислава Медведенко. У нас есть все шансы для того, чтобы возродить украинский баскетбол. Тот, который был еще совсем недавно, в 1989-м, когда "Будівельник" в первый и последний раз в истории выиграл чемпионат СССР. Воспользуемся ли им?...

Кирилл Стадниченко