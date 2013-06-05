Болгарский гроссмейстер набрал максимум очков в первый день Sberbank Open

Как передает корреспондент УНИАН, болгарский гроссмейстер нанес поражения Аркадию Найдичу (Германия), Александру Арещенко (Украина) и Сергею Жигалко (Беларусь).

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По итогам первого дня на пол-очка от лидера отстает россиянин Евгений Томашевский. Группа из пяти человек имеет в активе 1,5 очка: Арещенко, Жигалко, действующий чемпион мира по быстрым шахматам экс-украинец Сергей Карякин (Россия), Петр Леко (Венгрия) и Павел Эльянов (Украина). У самого именитого участника турнира семикратного чемпиона мира Анатолия Карпова (Россия) и Антона Коробова (Украина) по 1 очку. Найдич замыкает таблицу с нулем.

Отметим также, что в третьем туре одну из главных сенсаций дня сотворил Эльянов, выигравший у действующего чемпиона мира Карякина.

Как сообщал УНИАН, турнир продлится до 7 июня. 6 июня состоятся партии 4-6 туров.