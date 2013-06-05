В первом туре Sberbank Open украинские гроссмейстеры успеха не добились

Как передает корреспондент УНИАН, в турнире с участием 10 гроссмейстеров среди прочих играют два экс-чемпиона мира - Анатолий Карпов (Россия) и Веселин Топалов (Болгария), а также действующий чемпион мира по быстрым шахматам экс-украинец, ныне представляющий Россию, Сергей Карякин.

Учитывая то, что в Киеве гроссмейстеры играют в быстрые шахматы, именно Карякин является главным фаворитом соревнований. Это он доказал уже в первом туре, в игре против украинца Коробова. По жребию Карякин играл черными, но перехватил инициативу, вынудив украинца сдаться - 0:1.

В другой партии между Эльяновым и Арещенко была зафиксирована ничья - 0,5:0,5.

Также поделили очко два россиянина - Евгений Томашевский с Карповым и представитель Беларуси Сергей Жигалко с Петром Леко (Венгрия).

А в партии Топалов (Болгария) - Аркадий Найдич (Германия) более опытный и титулованный болгарин легко использовал свое преимущество белыми фигурами - 1:0.

Таким образом, после первого тура на турнире два лидера - Карякин и Топалов.

В течение трех дней (5 -7 июня) гроссмейстеры проведут круговой турнир в девять туров, сыграв по разу друг с другом. Каждый день они будут проводить по три партии. В эти минуты идет второй тур соревнований.