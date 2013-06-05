Отбор ЧМ-2014: Украина сыграет с Англией на Олимпийском

В Доме футбола состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации футбола Украины, на котором утверждено место проведения матча отборочного турнира ЧМ-2014 Украина - Англия, который состоится в Киеве, и некоторых других матчей.

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Как указано в релизе ФФУ, домашние матчи национальной сборной команды Украины в этом году состоятся в следующих городах: 14 августа товарищеский матч Украина - Израиль в Киеве (стадион "Динамо" или НСК "Олимпийский"), 6 сентября квалификационный матч ЧМ-2014 Украина - Сан-Марино во Львове (стадион "Львов-Арена"), 10 сентября квалификационный матч ЧМ-2014 Украина - Англия в Киеве (стадион НСК "Олимпийский") и 11 октября квалификационный матч ЧМ-2014 Украина - Польша в Харькове (стадион "Металлист").

Напомним, что ранее со ссылкой на львовские СМИ появилась информация о том, что матч Украина - Англия состоится во Львове.