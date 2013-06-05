УЕФА назвал лучших футболистов Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал лучшим игроком года в Украине нападающего донецкого "Шахтера" Генриха Мхитаряна, лучшим молодым игроком вратаря киевского "Динамо" Максима Коваля, а командой-открытием - "Кривбасс" из Кривого Рога.

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Как сообщается в официальном релизе УЕФА, Мхитарян забил в этом сезоне 25 голов, лишь едва не дотянув до клубного рекорда Виталия Старухина, забившего в 1979 году за "Шахтер" 26 голов.

Коваль, по мнению УЕФА, - "один из самых талантливых футболистов нового поколения. 21-летний воспитанник школы запорожского "Металлурга" уже четыре года защищает ворота киевского "Динамо", конкурируя с нестареющим Александром Шовковским. В минувшем сезоне Максим наконец завоевал твердое место в "основе", и хотя уверенная игра молодого кипера не спасла бело-синих от падения на третье место, наставник сборной Украины Михаил Фоменко обратил внимание на Коваля, вызвав его на важнейший матч квалификации ЧМ-2014 с командой Черногории".

Касательно "Кривбасса" УЕФА отмечает: "Скромная команда из Кривого Рога отлично провела весеннюю часть сезона, добившись серии отличных результатов. В частности, был повержен боровшийся за второе место и путевку в Лигу чемпионов днепропетровский "Днепр" со счетом 2:1".

Официальный сайт УЕФА ежегодно подводит итоги сезона всех национальных чемпионатов стран-членов организации.