Сборная Украины вышла в финал турнира памяти Лобановского

Как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, команде Сергея Ковальца удалось забить быстрый гол. Уже на 3-й минуте украинцы реализовали «стандарт». Навесная передача в штрафную площадку слованцев закончилась метким ударом головой в исполнении Акулинина - 1:0. Уже через несколько минут украинская сборная едва не шокировала соперников вторым забитым мячом, но удар Цурикова приняла на себя штанга.

Впоследствии стартовое давление украинской «молодежки» уменьшилось, и моменты начали возникать у ворот Денчука. В середине первой половины встречи Словения заработала право на штрафной. После сильного удара с 17-ти метров мяч попал в перекладину ворот сборной Украины.

Второй тайм начался с атак сборной Украины, которая на протяжении нескольких минут имела два случая удвоить счет. Сначала Буяльский завершал багатоходовку украинской сборной, а еще через две минуты вратарь спас сборную Словении после удара Насонова. Но именно Словении удалось забить мяч: на 57-й минуте Братанович головой замкнул навесную передачу с правого фланга – 1:1.

Но последнее слово все-таки было за украинцами, которые продемонстрировали характер. На 72-й минуте Калитвинцев с правого фланга отдал разрезную передачу в штрафную площадку на Болбата, который с легкостью переиграл голкипера словенской сборной.

Отметим, что первым финалистом турнира стала сборная Австрии, которая обыграла команду Чехии, – 3:0. Финал состоится 5 июня.

Таким образом, в финале Мемориала Лобановского на стадионе "Динамо им. В.Лобановского" встретятся юношеские сборные Украины и Австрии. В матче за третье место сыграют команды Чехии и Словении.