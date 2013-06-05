НОК назвал спортсменку месяца

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НОК Украины, в данное время Терещук возглавляет общий зачет Кубка мира по современному пятиборью.

Лучшим тренером месяца признан личный наставник Терещук Сергей Туробова.

Для Терещук и Туробова это уже четвертое подобное признание. Ранее НОК уже признавал бронзового призера Олимпийских игр в Пекине лучшей спортсменкой ноября-2006, июля-2008 и сентября-2011.