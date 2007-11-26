Украинские футболисты не прочь повторить достижение сборной России

Игроки "Шахтера" и национальной сборной Украины прокомментировали итоги жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира 2010-го года.

Александр Гладкий, нападающий "Шахтера":

“Ну и кто нам достался? Англия, Хорватия? Отличная группа, — говорит форвард сборной Украины и "Шахтера" Александр Гладкий. — Никто не ожидал, что в компании с этими соперниками Россия возьмет путевку на Евро-2008. Но она это сделала. Так почему бы нам не попытаться?”

Владимир Езерский, защитник "Шахтера":

«Было чутье, что нам достанется либо Англия, либо Испания. Что ж, группа интересная. Англия будет стараться исправиться за невыход на Евро, однако Россия показала, что эту команду можно побеждать. Хороший коллектив у Хорватии, да и у белорусов. Но в прошлых двух циклах соперники были похуже. В первом случае — Греция, Турция и Дания, во втором — Франция с Италией плюс Шотландия. Будем бороться. Хотелось бы поучаствовать в этой борьбе, но в любом случае я благодарен тренерам сборной за то, что столько лет выступал на таком уровне”.

Football.ua