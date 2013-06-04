Владелец Стяуа загремел в тюрьму за договорные матчи

21:43, 04 июня 2013
Спорт
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Румынского олигарха и владельца футбольного клуба "Стяуа" Джиджи Бекали, который был приговорен к трем годам тюрьмы за злоупотребления с недвижимостью 20 мая 2013 года, осудили еще на три года тюрьмы по обвинению в организации договорных матчей.

Владелец Стяуа Джиджи Бекали / Фото: Vlad Hogea из Википедии

Его защита намерена ходатайствовать о поглощении менее строгого наказания более строгим. Поводом для возбуждения нового дела против Бекали стал эпизод с его задержанием в 2008 году в аэропорту Бухареста с 1,7 миллиона евро, происхождение которых он не мог пояснить.

Следователи утверждают, что эти деньги были предназначены для организации договорных футбольных матчей. Решением суда эта сумма у олигарха была конфискована. Бекали, который еще недавно представлял Румынию в Европейском парламенте, заявил, что обвинения против него связаны с политической деятельностью, и он обжалует их в Европейском суде по правам человека.

"Я не думал, что такое возможно", - цитирует олигарха ИТАР-ТАСС. По первому приговору к двум годам тюрьмы вместе с Бекали был приговорен экс-министр обороны страны Виктор Бабюк.

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