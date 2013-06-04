Определился первый финалист Кубка Лобановского
20:49, 04 июня 2013Спорт
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Австрийцы разгромили команду Чехии со счетом 3:0.
Определился первый финалист Кубка Лобановского
На стадионе имени Банникова состоялся первый полуфинальный матч XI турнира памяти Валерия Лобановского.
Как сообщает ТСН, молодежная сборная Австрии разгромила сверстников из Чехии со счетом 3:0 и стала первым финалистом. На 23-й минуте счет открыл Вастич, а перед перерывом преимущество австрийцев удвоил Песингер. В середине второго тайма Зуль забил третий мяч в ворота чехов. В эти минуты на "Оболонь-Арена" проходит второй полуфинальный матч между сборными Украины и Словении. Напомним, что в 2012 году турнир выиграли словаки.
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