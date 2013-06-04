Определен календарь футбольной Премьер-лиги на сезон 2013/14

Как сообщили УНИАН в УПЛ, процедура определяла, какой номер будет прикреплен к каждой команде. Предварительно было известно, что будут разведены в течение сезона в домашних и выездных матчах донецкие и киевские клубы - соответственно, «Шахтер» и «Металлург», «Динамо» и «Арсенал». Также, согласно ходатайству «Ворсклы», полтавскому клубу предварительно был присвоен номер «9», чтобы команда проводила первые два тура в гостях. Это связано с реконструкцией стадиона «Ворскла» им. Бутовского». Также удовлетворена просьба «Карпат», чтобы львовяне в первый игровой день были хозяевами поля.

Кроме того, до сих пор не известны два участника следующих соревнований. «Кривбасс», у которого был отозван аттестат для участия в чемпионате Украины, 4 июня подал апелляцию в соответствующий комитет Федерации футбола Украины. «Говерла», которая может заменить криворожскую команду, пока также не имеет разрешения для участия в соревнованиях Премьер-лиги. Кроме того, вторая команда Первой лиги по итогам сезона 2012/2013 гг. - алчевская «Сталь» - еще не подтвердила своего намерения выступать в элитном украинском дивизионе. Поэтому в календаре два вакантных на данный момент места обозначены условно - «Команда ПЛ 15» и «Команда ПЛ 16».

Согласно опубликованному календарю, в первом туре (базовый день - 13 июля) ведущие украинские команды "Шахтер", "Металлист", "Днепр" и "Динамо" синхронно проведут свои матчи дома, а во втором туре (20 июля) - на выезде. Центральный матч первого круга "Шахтер" - "Динамо" состоится 3 августа, в рамках 4-го тура соревнований. Полный календарь соревнований будет опубликован позднее.