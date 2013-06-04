Юношеская сборная Украины по футболу разгромила Молдову 8:0

Как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, юношеская сборная Украины (возраст игроков до 18 лет) сегодня на тренировочной базе в Конче-Заспе провела второй запланированный спарринг против ровесников из Молдовы.

Первый тайм начался с атак украинской сборной, но соперникам более-менее удавалось оказывать достойное сопротивление нашей команде. Однако на экваторе первой половины встречи агрессивная игра украинцев в атаке все же принесла результат - на 19-й минуте счет открыл Тарас Завийский, а еще через десять минут преимущество «сине-желтых» удвоил Тарас Качараба.

Второй тайм стал бенефисом Артура Мираняна, которого тренер украинцев Александр Петраков выпустил на поле вместо Дмитрия Билонога. Нападающий донецкого «Шахтера» трижды в течение 45 минут поразил ворота Дениса Мокогоненко. Еще один меткий удар записал на собственный счет Завийский на 53-й минуте.

В конце матча игра сборной Молдовы окончательно расклеилась, что позволило украинцам еще дважды отметиться в воротах соперников - голы забивали Максим Банасевич и Никита Адаменко.

Напомним, что первый спарринг юношеских сборных Украины и Молдовы, который состоялся 2 июня в Конче-Заспе, завершился победой украинцев со счетом 2:1.