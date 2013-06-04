Менеджеры Кличко и Поветкина договорились о допинг-тестах

Промоутер Владимир Хрюнов, выступающий в роли организатора поединка между обладателем титула WBA в супертяжелом весе Александром Поветкиным (26-0, 18 КО) и абсолютным чемпионом мира Владимиром Кличко (60-3, 51 КО), сообщил о достижении устной договоренности сторон об условиях проведения обязательных допинг-тестов.

Об этом сообщает российский сайт Sportbox.ru.

«Мы достигли устной договоренности о прохождении допинг-теста боксерами. Кличко будет проверять NADA, а Поветкина — РУСАДА. Сделаем все возможное, чтобы этот бой состоялся. Для Кличко, помимо финансовой стороны, он также имеет огромное имиджевое значение. Этот поединок так же важен для бокса в целом, как, в свое время, ДнепроГЭС являлся краеугольным камнем плана ГОЭЛРО. Люди давно и сильно ждут этого боя, энергия накопилась и ей нужно дать выход», - сказал Хрюнов.

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Как сообщал УНИАН, бой между Кличко и Поветкиным планируется на 5 октября, но ранее менеджер Кличко Бернд Бенте и сам боксер не исключали возможности отказа от проведения боя. Крайний срок подписания контракта на бой Кличко – Поветкин – 7 июня.