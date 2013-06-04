Главный тренер «Баварии» отказался возглавить «Реал»

Об этом сообщает официальный сайт немецкой команды.

68-летний Хайнкес рассказал, что ему предлагали контракты несколько клубов, однако он отказался из-за желания отдохнуть. Тренер отметил, что последние месяцы были для него очень тяжелыми, и ему необходима пауза. Специалист добавил, что из его заявления не следует делать выводы о том, что он завершил карьеру.

Как сообщал УНИАН, в конце мая украинский легионер Анатолий Тимощук, игравший под руководством Хайнкеса в «Баварии», заявил, что тренер с вероятностью в 95-99 процентов возглавит мадридский «Реал». Об интересе к тренеру со стороны мадридцев также написал и сайт мюнхенского клуба. 1 июня испанская команда провела последний матч под руководством Жозе Моуринью. Хайнкес уже работал в «Реале» в сезоне-1997/98, выиграв с командой Лигу чемпионов.

В сезоне-2012/13 Хайнкес привел «Баварию» к победе в чемпионате и Кубке Германии, а также Лиге чемпионов.

1 июля во главе команды его сменит Хосеп Гвардиола, ранее работавший в «Барселоне».