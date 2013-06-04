«Динамо» и «Шахтер» сыграют с грандами российского футбола в одном турнире

«Зенит» начнет турнир матчами в Донецке (первый из них – предположительно 26 июня), а затем переедет в столицу Украины, где дважды встретится с «Динамо». «Спартак» принимает «Динамо» в Москве 27 июня, после чего отправится в Киев, сообщает российская газета «Спорт День за Днем».

По такой же схеме «Спартак» проведет игры с «Шахтером». Отметим, что российские, как и украинские, клубы не сыграют между собой.

"Сейчас мы ведем переговоры по поводу турнира и находимся на стадии подписания всех соответствующих документов, - сказал генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин. - Нам было бы интересно провести матчи с такими соперниками. Конкретики никакой по этому поводу сказать не могу".