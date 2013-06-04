«Динамо» и «Шахтер» сыграют с грандами российского футбола в одном турнире
12:14, 04 июня 2013Спорт
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С 26 июня по 6 июля пройдет предсезонный турнир с участием санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака», донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо».
Российские, как и украинские, клубы не будут играть между собой / Фото: s-friends.org.ua
«Зенит» начнет турнир матчами в Донецке (первый из них – предположительно 26 июня), а затем переедет в столицу Украины, где дважды встретится с «Динамо». «Спартак» принимает «Динамо» в Москве 27 июня, после чего отправится в Киев, сообщает российская газета «Спорт День за Днем».
По такой же схеме «Спартак» проведет игры с «Шахтером». Отметим, что российские, как и украинские, клубы не сыграют между собой.
"Сейчас мы ведем переговоры по поводу турнира и находимся на стадии подписания всех соответствующих документов, - сказал генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин. - Нам было бы интересно провести матчи с такими соперниками. Конкретики никакой по этому поводу сказать не могу".
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