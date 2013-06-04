Азаров обещает поддержать развитие шахмат

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина, это пообещал премьер-министр Николай Азаров сегодня во время встречи с чемпионом Европы по шахматам среди мужчин Александром Моисеенко.

"Мы рады приветствовать наших выдающихся спортсменов, представителей науки, культуры, которые на международных соревнованиях завоевывают престижные награды. Я поздравляю вас с победой на Чемпионате Европы. Это доказывает Европе, что в Украине такой интеллектуальный вид спорта, как шахматы, находится на приличном уровне", - сказал Азаров.

Моисеенко, в свою очередь, отметил, что на сегодняшний день в стране шахматный спорт развивается – об этом свидетельствует победа украинки на Чемпионате мира, победа на Чемпионате Европы и т.д.

"Своими достижениями мы доказываем, что украинцы – нация интеллектуалов", - констатировал шахматист.

Как сообщал УНИАН, харьковский гроссмейстер Моисеенко стал победителем Чемпионата Европы по шахматам среди мужчин, который проходил в мае в польском городе Легницы.