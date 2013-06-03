Барселона купила Месси напарника

"Барселона" объявила о подписании пятилетнего контракта с нападающим сборной Бразилии по футболу Неймаром, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Подписание контракта состоялось в понедельник в Барселоне после того, как игрок прошел медицинское обследование.

По данным испанского издания Marca, за то, чтобы создать в нападении связку Лионель Месси - Неймар, "Барселона" раскошелится примерно на 50 миллионов евро - такова стоимость трансфера 21-летнего форварда "Сантоса", одного из самых одаренных футболистов нового поколения.

Неймар, являющийся воспитанником "Сантоса", дебютировал за взрослую команду в 2009 году. Всего за "Сантос" нападающий провел 134 матча, в которых забил 70 мячей. За сборную Бразилии, основным нападающим которой он является, отыграл 33 встречи и 20 раз поражал ворота соперников.