В Киев на шахматный турнир приехали Топалов и Карпов

Сегодня в Киеве стартовал международный шахматный турнир Sberbank Open, в котором примут участие 10 гроссмейстеров.

Как передает корреспондент УНИАН, в супертурнире «А» сыграют 10 игроков из элиты мировых шахмат. Это семикратный чемпион мира Анатолий Карпов (Россия), действующий чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин (Россия), чемпион мира Веселин Топалов (Болгария), претендент на мировую корону Петер Леко (Венгрия), двукратный олимпийский чемпион Павел Эльянов (Украина), чемпион Европы Евгений Томашевский (Россия), чемпион Европы в составе сборной Германии Аркадий Найдич (Германия), чемпион Украины Александр Арещенко, вице-чемпион мира среди юниоров Сергей Жигалко (Беларусь), действующий чемпион Украины Антон Коробов.

Гроссмейстеры сыграют в быстрые шахматы по круговой системе (9 туров).

В детском турнире «В» по классическим шахматам примут участие около 200 юных шахматистов - как молодых украинцев, так и представителей других стран.

В турнире «С» по быстрым шахматам примут участие 125 сотрудников Группы Сбербанк России.

Соревнования в Киеве продлятся до 8 июня.