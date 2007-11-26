”Рома” сыграет против ”Динамо” без четырех игроков основы
09:42, 26 ноября 2007Спорт
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Кадровые потери впечатляют
Вчера стал известен список футболистов, которых берет с собой в Киев наставник "Ромы" Лучано Спалетти.
Кадровые потери римлян впечатляют: в столице Италии остались Франческо Тотти, Альберто Аквилани, Симоне Перротта и Филипп Мексес. Все они являются игроками основы римской команды.
Вот полный список тех, кто прибудет в столицу Украины.
Вратари: Курчи, Дони, Дзотти;
Защитники: Антунес, Кассетти, Сисиньо, Феррари, Жуан, Пануччи, Тонетто;
Полузащитники: Баруссо, Бриги, Де Росси, Эспозито, Жюли, Мансини, Пит, Писарро, Таддеи;
Нападающий: Вучинич.
"Динамо" и "Рома" сыграют в рамках Лиги чемпионов во вторник 27 ноября.
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