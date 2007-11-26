”Рома” сыграет против ”Динамо” без четырех игроков основы

Вчера стал известен список футболистов, которых берет с собой в Киев наставник "Ромы" Лучано Спалетти.

Кадровые потери римлян впечатляют: в столице Италии остались Франческо Тотти, Альберто Аквилани, Симоне Перротта и Филипп Мексес. Все они являются игроками основы римской команды.

Вот полный список тех, кто прибудет в столицу Украины.

Вратари: Курчи, Дони, Дзотти;

Защитники: Антунес, Кассетти, Сисиньо, Феррари, Жуан, Пануччи, Тонетто;

Полузащитники: Баруссо, Бриги, Де Росси, Эспозито, Жюли, Мансини, Пит, Писарро, Таддеи;

Нападающий: Вучинич.

"Динамо" и "Рома" сыграют в рамках Лиги чемпионов во вторник 27 ноября.

Football.ua